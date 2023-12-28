بمشاركة الزمالك.. مفاجأة جديد في بطولة الوحدة الودية

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت الشركة المنظمة لبطولة الوحدة الودية، برئاسة حازم فتوح، عن أول مفاجآت البطولة، المقرر إقامتها في يناير المقبل.

بمشاركه الزمالك.. مفاجأة جديد في بطولة الوحدة الودية

واعلنت اللجنة عن أحياء المطرب عمر كمال حفل افتتاح بطولة الوحدة الودية في ابو ظبي بمشاركة الزمالك.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في بطولة نادي الوحدة الإماراتي الودية بأبوظبي والمقرر إقامتها خلال الفترة 18 وحتى 24 يناير المقبل بمشاركة أندية الوحدة الإماراتي والاتفاق السعودي وأم صلال القطري.

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره الوحدة الإماراتي، وفي حال تحقيق الفوز سيواجه الفائز من مباراة الاتفاق السعودي وام صلال القطري في نهائي الكاس