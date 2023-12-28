عاجل.. كهربا يسجل هدف الأهلي الأول أمام فيوتشر في نهائي السوبر (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - نجح محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في منح فريقه هدف التقدم أمام فيوتشر في اللقاء الذي يجمع بين الفريقين حاليا في نهائي كأس السوبر المصري.

محمود كهربا يسجل هدف الأهلي الأول أمام مودرن فيوتشر

وجاء هدف كهربا في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول برأسية من ركنية نفذها التونسي علي معلول معلنا عن أولى أهداف المباراة.

ويلتقي الفريقان الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل مباريات كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة بجانب أبو ظبي الرياضيه الإماراتية.

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.