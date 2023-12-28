نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعادل الايجابي يحكم مباراة الاتفاق والحزم في دوري روشن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الاتفاق أمام نظيره الحزم، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر دوري المحترفين السعودي،"دوري روشن".

وحكم التعادل الايجابي بهدف لمثله المباراة لتزيد معاناة الحزم في الخروج من دوامة النتائج السلبية.

الاتفاق كان المبادر بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة 70 بعد تعادل سلبي دام 69 دقيقة ليهز الشباك، ويعلن المقدمة لفريقه.

الحزم دوافعه كانت اقوى من اجل إدراك التعادل وحصد النقاط الثلاث في المباراة،ليستطيع توزي إدراك هدف التعادل لكن في الاوقات الاخيرة في الدقيقة 1 من الوقت بدلا من الضائع.

معاناة الحزم تزداد في دوري روشن

الاتفاق بهذه النتيجة احتل المركز الثامن برصيد 25 نقطة بعد حقده نقطة التعادل، بينما استمرت معاناة الحزم برصيد13 نقطة في المركز الاخير.

وخاض الفريقين المباراة بتشكيل مكون من:

تشكيل الاتفاق

باولو فيكتور، محمد عبدالرحمن، حمدان الشمراني، جاك هنيدي، مارسيل تيسران، محمد محزري، فينالدوم، هندرسون، ديماراي جاراي، محمد الكويكبي، موسى ديمبيلي.

تشكيل الحزم

أيمن دحمان، يزيد البكر، برونو فيانا، ماجد قشيش، أنطونيو كارفالهو، أحمد آل محيميد، محمد أبو سبعان، فينسيوس سوزا، محمد فؤاد، فايز سليماني.