عاجل.. حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الثاني أمام فيوتشر بنهائي السوبر المصري (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن حسين الشحات لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إحراز الهدف الثاني للمارد الأحمر، أمام فيوتشر في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا في نهائي كأس السوبر المصري.

حسين الشحات يسجل هدف الأهلي الثاني أمام فيوتشر

وجاء هدف الشحات بعد أن أستلم تمريرة من محمود كهربا في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول ليضعها على يمين الحارس محمود جنش ويتقدم الأهلي بهدفين نظيفين.

ويلتقي الفريقان الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل مباريات كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري للمسابقة بجانب أبو ظبي الرياضيه الإماراتية.

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.