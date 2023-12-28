كهربا والشحات يمتعان.. الأهلي يتقدم بهدفين على فيوتشر في الشوط الأول

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فيوتشر بتقدم المارد الأحمر بهدفين نظيفين، في اللقاء المقام بين الناديين حاليا في نهائي كأس السوبر المصري.

الأهلي يتقدم بهدفين على فيوتشر في الشوط الأول

وجاء هدف الشوط الأول برأسية من محمود عبدالمنعم كهربا، بعد متابعته لركنية نفذها التونسي علي معلول، في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول.

وفي الدقيقة 34 عاد كهربا ليصنع الهدف الثاني بعد أن أرسل تمريرة لحسين الشحات ليضعها الأخير على يمين الحارس محمود جنش، لينتهي الشوط بهدفين نظيفين للقلعة الحمراء.

ويلتقي الفريقان الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل مباريات كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري للمسابقة بجانب أبو ظبي الرياضيه الإماراتية.

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

