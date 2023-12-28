نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. حقيقة تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي ومفاوضات فاركو مع التوأم.. الزمالك يدرس بيع فتوح وصلاح محسن يغادر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الخميس 28-12-2023 في السطور التالية.

حقيقة تعاقد الأهلي مع وسام أبو علي

وسام أبو علي

كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حقيقة التفاوض مع الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم فريق سيريس السويدي، للحصول على خدماته بالميركاتو الشتوي.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع وسام أبو علي

وأكدت صحيفة "بي تي السويدية"، أن مسؤولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، قدموا عرض رسمي للحصول على خدمات المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب نادي سيريس السويدي، من أجل ضمه لصفوف الفريق، خلال يناير المقبل

وتابعت: "هناك عرضًا رسميًا من النادي الأهلي، وصل لنادي سيريس السويدي، من أجل الحصول على خدمات وسام أبو علي لاعب الفريق، مقابل دفع مبلغ 10 ملايين كرونة سويدي، بمنتصف الموسم الجاري".

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حقيقة مفاوضات فاركو مع التوأم

التوأم حسن

انتشرت العديد من الأنباء مؤخرا عن اقتراب مسؤولو نادي فاركو، من إقالة المدير الفني لفريق كرة القدم "خالد جلال"، بعد النتائج السلبية التي جعلت الفريق يتزيل جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز 2023-2024.

وتداولت منصات السوشيال ميديا المختلفة، بعض الأسماء القريبة التي قد تكون خلفا لخالد جلال في الفترة القادمة، حال الاستقرار على رحيل المدير الفني للفريق.

وكان التؤام حسام وإبراهيم حسن، أحد المرشحين بقوة في الفترة الأخيرة على طاولة إدارة نادي فاركو، بجانب المخضرم حلمي طولان.

واختص ابراهيم حسن موقع "دوت الخليج الرياضي"، لتوضيح حقيقة ما يتم نشره على منصات السوشيال ميديا من اقتراب توليه قيادة الفريق خلفا لخالد جلال قائلا:" حتى الآن لن تجرى أي مفاوضات لتولي قيادة نادي فاركو في الموسم الحالي".

الزمالك يدرس بيع أحمد فتوح رغم التجديد معه

أحمد فتوح

طالب الإعلامي عبدالناصر زيدان، مسؤولي نادي الزمالك بعرض أحمد فتوح، ظهير أيسر الفريق الأول، للبيع بعد تجديد التعاقد معه.

وأعلن نادي الزمالك، في الأيام الماضية، عن تجديد التعاقد مع أحمد فتوح، لمدة 3 سنوات مقبلة.

وقال زيدان خلال تصريحاته عبر برنامجه "ملعب الشمس" المذاع على "قناة الشمس"، كل التحية لإدارة الزمالك على التجديد لـ أحمد فتوح، ولكن لازم يتم عرضه للبيع فورًا ويستفيد من وراء بيعه.

ووجه الإعلامي رسالة قائلًا: «لو بتحط مبادئ لقرارات إنت خدتها لازم تمشي عليها، لذلك لا بد من عرض فتوح للبيع ليستفيد النادي ماديًا من وراء بيعه».

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نجم الأهلي يفاضل بين 3 عروض للرحيل

صلاح محسن

يفاضل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بين 3 عروض محلية من أجل الرحيل عن صفوف ملعب التتش، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وخرج صلاح محسن مهاجم النادي الأهلي، من حسابات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، منذ عودته من الإعارة، خاصةً أنه لم يظهر بمستوى مميز.

ويمتلك صلاح محسن في الوقت الحالي، ثلاث عروض للرحيل من مودرن فيوتشر وسموحة وفاركو، في ظل خروج اللاعب من حسابات المدير الفني.

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كولر يتفوق على جوارديولا ويفوز باستفتاء أفضل مدرب في جلوب سوكر

فاز السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، المركز الأول في استفتاء جلوب سوكر لأفضل مدرب في العالم.

وتفوق كولر على بيب جوارديولا وأنشيلوتي وأرتيتا وتشافي وعدد من الأسماء البارزة في عالم التدريب.

ونجح كولر في حصد ما يقرب من27% من إجمالي الأصوات وجاء جوارديولا في المركز الثاني، وحل أنشيلوتي في المركز الثالث.

جاء تفوق كولر بعد موسم تاريخي مع النادي الأهلي نجح خلاله في حصد5 ألقاب وهي الدوري وكأس مصر ولقبين لبطولة كأس السوبر المحلي ودوري أبطال إفريقيا، بالإضافة لإنجاز التتويج ببرونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخ النادي.

وكان موقع جلوب سوكر قد طرح استفتاء ضخما لاختيار الأفضل على مرحلتين؛ انطلقت المرحلة الأولى في نوفمبر وتم غلق باب التصويت للمرحلة الثانية ظهر اليوم الخميس 28-12-2023.

الأهلي يفوز باستفتاء أفضل نادٍ في الشرق الأوسط

تفوق النادي الأهلي على النصر السعودي في استفتاء جلوب سوكر لاختيار أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وذلك بعد غلق التصويت ظهر اليوم.

الأهلي يفوز باستفتاء أفضل نادٍ في الشرق الأوسط لجلوب سوكر



وجاء الأهلي في المركز الأول بنسبة42% من إجمالي الأصوات، وجاء النصر في المرتبة الثانية بنسبة 33%.

واحتل الهلال السعودي المركز الثالث، وفي المركز الرابع جاء شباب الأهلي الإماراتي وحل اتحاد جدة في المركز الخامس والأخير.

ويأتي تفوق الأهلي بعد موسم تاريخي على كافة الأصعدة محليا وقاريا وعالميا، بعدما تمكن من حصد 5 ألقاب وهي الدوري وكأس مصر ولقبين لبطولة كأس السوبر ودوري أبطال إفريقيا بالإضافة لإنجاز التتويج ببرونزية مونديال الأندية للمرة الرابعة في تاريخ النادي.