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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الاتحاد الدولي للرياضات الذهنية، المملكة العربية السعودية على إنشاء الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الالكترونية واستضافة المملكة لبطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية.

الاتحاد الدولي للألعاب الذهنية يهنيء بتأسيس الهيئة السعودية للرياضات الإلكترونية

وأكد الأستاذ مساعد الزويهري رئيس الاتحاد الدولي للرياضات الذهنية بأن المملكة تشهد الفترة الأونة الأخيرة نهضة في شتى المجالات بما فيها المجال الرياضي بدعم قيادتها أعزها الله، بما فيها الاهتمام الكبير الذي شهده قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية محليا وعالميا إمتدادا للعديد من المبادرات والنجاحات الكبيرة التي حققتها المملكة.



وثمن في سياق حديثه خطوة تأسيس الهيئة السعودية للألعاب والرياضات الإلكترونية، وهو ما يعكس رؤية ثاقبة في استشراف المستقبل للرياضة السعودية في مختلف الألعاب والرياضات الإلكترونية الحديثة، وأكد على التطلعات الطموحة للاتحاد الدولي للرياضات الذهنية والمشاريع الواعدة التي يتبناها في سبيل الاستدامة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية ومنها الارتقاء بجودة الفكر وتعزيز المهارات الاجتماعية والرياضية بممارسة الرياضات الذهنية المختلفة