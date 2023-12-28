عاجل.. تشكيل توتنهام هوتسبير الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن أنجي بوستيكوجلو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، عن التشكيل الرسمي لفريقه، استعدادًا لمواجهة نظيره فريق برايتون، ضمن منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة توتنهام ضد برايتون في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة توتنهام هوتسبير، مع نظيره فريق برايتون، مساء اليوم الخميس الموافق 28 من شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل توتنهام الرسمي لمواجهة برايتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: فيكاريو.

الدفاع: بيدرو بورو، بن دافيز، أودوجي، رويال.

الوسط: سار، هوجبريج، ديان كولوسوفيكسي.

الهجوم: هيونج مين سون، جونسون، ريتشارلسون.

القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، كما سيتم بث مباراة توتنهام هوتسبير ضد برايتون عبر قناة beIN Sports 1HD.