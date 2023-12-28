زمالك 2007 يفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح في بطولة الجمهورية للناشئين

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أحمد جودة - القاهرة - نجح لاعبي فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2007، في تحقيق الفوز على فريق المقاولون العرب بركلات الترجيح بخمسة أهداف مقابل أربعة، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على مجمع ملاعب الراحل إبراهيم يوسف بمقر القلعة البيضاء ضمن الجولة الـ18 لبطولة الجمهورية للناشئين.

زمالك 2007 يفوز على المقاولون العرب بركلات الترجيح

وكان الوقت الأصلي للمباراة انتهى بالتعادل السلبي، وتم الاحتكام لركلات الترجيح وفقًا للائحة، وأحرز ركلات الترجيح للزمالك كل من، زياد أحمد فتحي، أحمد علي "سينا"، يوسف عمرو، محمد فرج، خالد السيد.

وقدم لاعبو الزمالك مباراة قوية، وصنعوا عدة فرص خلال أحداث المباراة ولكن غاب التوفيق عن الأبيض لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي ليتم الاحتكام لركلات الترجيح.

ويقود فريق 2007 كل من، أحمد رزق مديرًا فنيًا، وحمدي صالح وأحمد محمد جمال مدربين مساعدين، وياسر سعد مدربًا لحراس المرمى، ومجدي قاصد إداريًا، ومحمد عبد الودود مخطط أحمال، وإبراهيم عبد الرحمن إصابات وتأهيل، وسيد جاد مهمات.