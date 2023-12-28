عاجل.. تشكيل أرسنال الرسمي لمواجهة وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال على تشكيل الجانرز الرسمي لمواجهة نظيره فريق وست هام يونايتد مساء اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستقام أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة التاسعة الربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

تشكيل أرسنال الرسمي أمام وست هام يونايتد

حراسة المرمى: ديفيد رايا.

خط الدفاع: بن وايت، وليام ساليبا، جابرييل ماجاليس، زينشينكو.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، ديكلان رايس، تروسارد.

خط الهجوم: جابرييل خيسوس، بوكايو ساكا، جابرييل مارتينيلي.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

وستنقل أحداث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد من خلال مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الوحيد والحصري لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا bein sports.