نهاية الشوط الأول الإضافي.. التعادل يسيطر على نهائي السوبر بين الأهلي وفيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى الشوط الإضافي الأول من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع نظيره فيوتشر بالتعادل بهدفين لكل فريق في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا في نهائي كأس السوبر المصري.

التعادل يسيطر على نهائي السوبر بين الأهلي وفيوتشر

وجاءت هدف المباراة الأول من خلال محمود كهربا بعد أن افتتح النتيجة للأهلي في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول برأسية من ركنية نفذها التونسي علي معلول.

وفي الدقيقة 34 عزز حسين الشحات النتيجة بهدف ثان بعد أن تلقى تمريرة من كهربا ليضعها على يمين الحارس محمود جنش لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للقلعة الحمراء.

وفي الشوط الثاني تمكن عمر السعيد بعد نزوله بدقائق من تقليص النتيجة بهدفين مقابل هدف لفيوتشر بعد أن استغل خطأ مصطفى شوبير في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 77 نجح محمد محمود في تعديل النتيجة بهدفين لكل فريق بعد أن سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتصدم بأحمد نبيل كوكا وتسكن الشباك على يسار مصطفى شوبير.

ويلتقي الفريقان الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل مباريات كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري للمسابقة بجانب أبو ظبي الرياضيه الإماراتية.

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.