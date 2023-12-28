السوبر يتزين بالأحمر.. الأهلي يحقق كأس السوبر المصري على حساب فيوتشر

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أحمد جودة - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فوزا صعبا على نظيره فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

الأهلي يحقق كأس السوبر المصري على حساب فيوتشر

وجاء هدف المباراة الأول من خلال محمود كهربا بعد أن افتتح النتيجة للأهلي في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول برأسية من ركنية نفذها التونسي علي معلول.

وفي الدقيقة 34 عزز حسين الشحات النتيجة بهدف ثان بعد أن تلقى تمريرة من كهربا ليضعها على يمين الحارس محمود جنش لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للقلعة الحمراء.

وفي الشوط الثاني تمكن عمر السعيد بعد نزوله بدقائق من تقليص النتيجة بهدفين مقابل هدف لفيوتشر بعد أن استغل خطأ مصطفى شوبير في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 77 نجح محمد محمود في تعديل النتيجة بهدفين لكل فريق بعد أن سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتصدم بأحمد نبيل كوكا وتسكن الشباك على يسار مصطفى شوبير.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني تمكن الفرنسي أنتوني موديست من تسجيل الهدف الثالث للأهلي، قبل أن يختتم البديل كريم فؤاد الرباعية لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين ويتوج المارد الأحمر بطلا لكأس السوبر المصري.

وبهذا الفوز يتوج الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري للمرة ال14 في تاريخه ليعزز مكانته كأكثر الفرق فوزا باللقب.