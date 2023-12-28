عمر السعيد يستغل شوبير ويسجل الهدف الأول في مرمى الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - استطاع عمر السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيوتشر أن يسجل الهدف الأول لفريقه أمام الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين حاليا في نهائي كأس السوبر المصري.

وجاء هدف عمر كمال البديل بعد أن استغل خطأ الحارس مصطفى شوبير ويضع الكرة في الشباك مقلصا النتيجة بهدفين مقابل هدف للمارد الأحمر في الدقيقة 75.

ويلتقي الفريقان الأهلي وفيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، على ملعب محمد بن زايد، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتنقل مباريات كأس السوبر المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت، الناقل الحصري للمسابقة بجانب أبو ظبي الرياضيه الإماراتية.

بدأت بطولة كأس السوبر المصري عام 2001 وأقيمت منها عشرين نسخة، والنسخة القادمة تحمل الرقم 21، وحتى النسخة الماضية أقيمت البطولة بين الفائز ببطولة الدوري العام وبطل كأس مصر، وبداية من نسخة 2023 تقام البطولة بين أربعة أندية، بطل الدوري ووصيفه وبطل كأس مصر وبطل كأس الرابطة.

ويحمل الأهلي الرقم القياسي في الفوز بالبطولة، ففاز بكأس البطولة ثلاث عشرة مرة، وفاز الزمالك بكأسها أربع مرات، وفاز بكأس البطولة مرة واحدة فرق المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش.

