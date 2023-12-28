كم عدد بطولات مارسيل كولر مع الأهلي بعد التتويج بكأس السوبر المصري؟

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أحمد جودة - القاهرة - نجح السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في إضافة لقب جديد في مسيرته مع الفريق، بعد تحقيق لقب السوبر المصري.

وتوج الأهلي بقيادة مارسيل كولر المدير الفني بلقب بطولة كأس السوبر المصري على حساب مودرن فيوتشر، برباعية مقابل هدفين بالمباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد في الإمارات.

كم عدد بطولات مارسيل كولر مع الأهلي؟

وحقق الأهلي بطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على مودرن فيوتشر بعد أشواط إضافية.

ويعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري هو اللقب السادس للسويسري مارسيل كولر مع الأهلي حيث سبق وأن حقق خمس بطولات قبل ذلك وهم بطولتين لكأس السوبر وبطولة كأس مصر ومثلهم لدوري أبطال إفريقيا إلى جانب بطولة الدوري الممتاز.

وقاد كولر الأهلي في 82 مباراة في جميع البطولات، حيث فاز في 56 مباراة وتعادل في 18 مباراة، وخسر في 8 مباريات، وأحرز لاعبو الفريق تحت قيادته كولر 153 هدفًا وتلقت شباكه 51 هدفًا.

ولعب الأهلي مع المدير الفني 40 مباراة بالدوري الممتاز، و19 مباراة ببطولة دوري أبطال إفريقيا وأربع مباريات في كأس السوبر المحلي، و7 مباريات في بطولة كأس مصر و7 مباريات في بطولة كأس العالم للأندية ومباراة في كأس السوبر الأفريقي وأربع مباريات في الدوري الأفريقي.