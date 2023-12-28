مروان عطية يفوز بجائزة أفضل لاعب في كأس السوبر المصري

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أحمد جودة - القاهرة - حصل مروان عطية لاعب النادي الأهلي، على جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس السوبر المصري والتي أقيمت بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مروان عطية أفضل لاعب في السوبر المصري

وتسلم مروان عطية جائزة أفضل لاعب في البطولة عقب المباراة النهائية التي أقيمت مساء اليوم أمام مودرن فيوتشر.

وقدم لاعب وسط الأهلي مستوى مميز للغاية في المباراتين الماضيتين أمام كلًا من سيراميكا كليوباترا وفيوتشر.

وفاز الأهلي مساء اليوم على فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة النهائية.

سجل أهداف الأهلي كلًا من محمود كهربا وحسين الشحات، والبديلين أنتوني موديست وكريم فؤاد، فيما أحرز عمر السعيد ومحمد محمود ثنائية فيوتشر.