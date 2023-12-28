المصري " 2005 " يفوز على السكة الحديد بهدفين لهدف ببطولة الجمهورية

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أحمد جودة - القاهرة - فاز فريق المصري تحت 18 عام ” الفئة العمرية "2005" بقيادة وائل الجبالي، على ضيفه فريق السكة الحديد بهدفين لهدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس بملعب السيد متولي ضمن مباريات الجولة الخامسة عشر من بطولة الجمهورية " ب " ( نهاية الدور الأول ) لتلك المرحلة العمرية والتي أدارها طاقم تحكيم من منطقة الاسماعيلية مكون من مصطفى فتحي ومحمد بهجت وأحمد أبو زيد.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 32 نقطة من أربعة عشر مباراة محتلًا صدارة جدول الترتيب.

انتهى الشوط الأول بتقدم أبناء بورسعيد بهدف للاشئ سجله أحمد أبو الفتح في الدقيقة السابعة والعشرين.

وفي الشوط الثاني يضيف حسين عبد الستار الهدف الثاني للمصري في الدقيقة السابعة، ليسيطر المصري على المباراة ويُجري الكابتن وائل الجبالي تغييراته، ومن ركلة حرة يحرز فريق السكة الحديد هدف تضييق الفارق في الدقيقة السابعة والعشرين، ولم يأت الوقت المتبقي من المباراة بجديد لتنتهي المباراة بفوز المصري بهدفين مقابل هدف واحد.

مثل المصري في المباراة: أحمد وهبة لحراسة المرمى، زياد تامر، مهند صلاح الدين، عبد الوهاب نادر، زياد عز لخط الظهر، محمد أيمن، معاذ صلاح الدين لخط، محمود أشرف لخط الوسط ، حسين عبد الستار ، أحمد أبو الفتح، صالح فريد لخط الهجوم.

فيما شارك على مدار الشوطين كبدلاء كل من عمرو عبد الصمد "منيا"، السعيد العشري، محمد أكرم،أحمد بركات.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفني لفريق المصري يتكون من: ك. وائل الجبالي مدربًا عامًا ، ك. أحمد صلاح الدين مدربًا مساعدا، ك. طارق الشناوي مدربًا لحراس المرمى، ك. محمد عجيزة محللا للأداء، ، ك. محمد جبر أخصائيًا للعلاج الطبيعي، ك. علي الشحات إداريًا، ك. عادل فؤاد مسئولًا ماليًا،ك. أحمد العجوز مسئولًا للمهمات فيما يتكون جهاز الإشراف من: ك. عباس نور الدين مديرًا لقطاع الناشئين ، ك. محمد المنصوري مديرا إداريا للقطاع، ك. السيد الناغي مشرفا على تدريب حراس المرمى، ك. ابراهيم الصفتي مديرا لشئون اللاعبين.