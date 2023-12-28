نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد فوزه بأول لقب مع الأهلي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عبر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه اليوم بلقب كأس السوبر المصري بعد الانتصار على حساب مودرن فيوتشر.
تصريحات إمام عاشور
إمام قال بعد المباراة:الحمد لله على البطولة الاولى، أشكى اللاعبين والجماهير".
وأضاف:"تعودت منذ التواجد في النادي الأهلي بالتركيز فقط على البطولات".
وتابع:"الحمد لله نجتهد، والتوفيق من الله"
وأكمل:"رسالتي للشامتين، أنا لا أراكم وأقول ليهم انا ثالث عالم وحققت اللقب الأول اليوم في مسيرتي".
وأتم:"مبروك للجماهير الحمراء الداعمة لنا، وأقول لهم ساندونا وانتظروا البطولات".