نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. أول تعليق من إمام عاشور بعد فوزه بأول لقب مع الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عبر إمام عاشور لاعب النادي الأهلي عن سعادته بفوز فريقه اليوم بلقب كأس السوبر المصري بعد الانتصار على حساب مودرن فيوتشر.

تصريحات إمام عاشور

إمام قال بعد المباراة:الحمد لله على البطولة الاولى، أشكى اللاعبين والجماهير".

وأضاف:"تعودت منذ التواجد في النادي الأهلي بالتركيز فقط على البطولات".

وتابع:"الحمد لله نجتهد، والتوفيق من الله"

وأكمل:"رسالتي للشامتين، أنا لا أراكم وأقول ليهم انا ثالث عالم وحققت اللقب الأول اليوم في مسيرتي".

وأتم:"مبروك للجماهير الحمراء الداعمة لنا، وأقول لهم ساندونا وانتظروا البطولات".