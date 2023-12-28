رامي ربيعة: سعداء بالتتويج.. ونهدي كأس السوبر للجماهير

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أحمد جودة - القاهرة - أبدى رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بتتويج الفريق بلقب كأس السوبر المصري، بعد الفوز على فريق مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين.
ربيعة: سعداء بالتتويج.. ونهدي كأس السوبر للجماهير
وأوضح: دخلنا بطولة كأس السوبر بدوافع كبيرة، وكنا نرغب في تحقيق اللقب لإهدائه للجماهير التي تدعمنا وتنتظر منا الكثير دائمًا.
وأضاف: النادي الأهلي دائمًا عينه على البطولات، والحمد لله قدمنا كل ما لدينا حتى آخر ثانية، وأبارك لكل جماهير النادي على اللقب الغالي.
وتوجه ربيعة بالشكر إلى القائمين على التنظيم في الإمارات، مؤكدًا أن البطولة خرجت بصورة مشرفة للغاية، وأشاد بالأجواء المميزة والحضور الجماهيري الذي منح اللقب مكانة خاصة.