برايتون يكتسح توتنهام في البريميرليغ

برايتون يكتسح توتنهام في البريميرليغحقق فريق برايتون فوزًا كاسحاً على نظيره توتنهام هوتسبير 4 - 2، يوم الخميس ضمن المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليغ».

افتتح أهداف المباراة فريق برايتون عن طريق لاعبه جاك هنشلوود في الدقيقة 11، قبل أن يضيف زميله جواو بيدرو الهدف الثاني من ركلة جزاء بالدقيقة 23، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني، أضاف إستوبينان الهدف الثالث لفريق برايتون في الدقيقة 63، قبل أن يعود جواو بيدرو ليحرز الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 75.

فيما سجل أليجو فيليز هدف تقليص الفارق لـ توتنهام في الدقيقة 81، قبل أن يضيف زميله بن دافيز الهدف الثاني في الدقيقة 85، لتنتهي المباراة بفوز برايتون بنتيجة 4 - 2.

وبتلك النتيجة، رفع برايتون رصيده للنقطة 30 في المركز الثامن، فيما تجمد رصيد توتنهام عند النقطة 36 في المركز الخامس.