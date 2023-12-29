نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كأس السوبر المصري.. كم مرة فاز الأهلي بهذا اللقب بعد هزيمة مودرن فيوتشر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري، وذلك بعد الفوز على مودرن فيوتشر في مباراة مثيرة امتدت حتى الأشواط الاضافية من أجل تحديد صاحب اللقب.

وحقق المارد الأحمر الانتصار برباعية مقابل هدفين، سجل رباعية الأهلي كلا من محمود كهربا وحسين الشحات في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد عمر السعيد بهدف فيوتشر ليرتفع معنويات فريقه بالتعادل، والذي سجله محمد محمود.

الشوط الإضافي كان شاهدا على أغلى الأهداف والذي احرزه الفرنسي انتوني موديست، بالهدف الثالث قبل أن يضاعف كريم فؤاد النتيجة برباعية.

كم مرة توج الأهلي بلقب السوبر المصري؟

القلعة الحمراء صاحبة الرقم القياسي، فهم الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 14 مرة، أي ضعف عدد الاندية التي توجت باللقب.

التتويج الأول للمارد الأحمر كان بداية من النسخة الثالثة للبطولة عام 2003 على حساب الزمالك بركلات الترجيح

وتوج الأهلي على حساب أندية المربع الذهبي والذي يأتي في مقدمتها الزمالك، المصري البورسعيدي، بيراميدز.

كما واصل الأهلي السيطرة أمام الأندية المشاركة في البطولة لأول مرة بعد الانتصار على حساب فيوتشر.

وأخيرًا استطاع الأهلي تحقيق البطولة الخامسة على الملاعب الاماراتية بعد أربعة تتويجات سابقة.