محمود كهربا "كهرب" هجوم الأهلي (أرقام)

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أحمد جودة - القاهرة - تألق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المباراة التي جمعته بفريق مودرن فيوتشر، ونجح في الفوز عليه برباعية مقابل هدفين وحصل على بطولة كأس السوبر المصري.

أرقام محمود كهربا مع الأهلي

وفاز الأهلي بكأس السوبر المصري للمرة الرابعة عشر في تاريخ النادي، وللمرة الأولى بالنظام الجديد للمسابقة.

ونجح اللاعب محمود كهربا مع الأهلي، حيث أنه تمكن من إحراز الهدف الأول للأحمر في الدقيقة الـ 12، من عمر الشوط الأول، وبذلك وصل ل30 أسيست، وأحرز 21 هدف وصنع 9 أهداف.

ونجح لاعبي المارد الأحمر بتسجيل رباعية مقابل هدفين، بأقدام كلا من محمود كهربا وحسين الشحات في أحداث الشوط الأول، وسجل عمر السعيد هدف فيوتشر، كما سجل هدف التعادل محمد محمود.

وفي الشوط الإضافي نجح لاعبي الأهلي في تسجيل هدفين سجلهم الفرنسي انتوني موديست، وكريم فؤاد.