ريكاردو فورموسينيو يشيد بأداء مودرن فيوتشر أمام الأهلي في كأس السوبر المصري للأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - أشاد البرتغالي ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر بأداء فريقه اليوم أمام الأهلي بنهائي كأس السوبر المصري.

ماذا قال مدرب فيوتشر بعد الهزيمة أمام الأهلي؟

وقال ريكاردو فورموسينيو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: كانت مباراة نهائية إتسمت بالمنافسة والتوتر.

وتابع: لم يكن لدي أي ملاحظات على طاقم التحكيم.

وأكد: لا يوجد لاعب بعينه يتحمل الخسارة، نلعب كفريق جماعي، الخسارة والفوز علينا جميعًا.

وأشار: الأهلي نادي كبير ليس في مصر فقط بل في قارة إفريقيا.

وأتم: لم تكن الاستراتيجية قائمة على تحقيق التعادل خلال الوقت الأصلي، كنا نلعب لتحقيق الفوز، كلا الفريقين كانوا مجهدين، من رأيي أن فريقي كان يستحق الفوز.

وخسر مودرن فيوتشر لقب بطولة كأس السوبر المصري للأبطال على حساب الأهلي برباعية مقابل هدفين في المباراة النهائية.