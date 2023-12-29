نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رأسية احترافية.. هل يتحول أنتوني موديست إلى وحش سوبر؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري، وذلك بعد الفوز على مودرن فيوتشر في مباراة مثيرة امتدت حتى الأشواط الاضافية من أجل تحديد صاحب اللقب.

وحقق المارد الأحمر الانتصار برباعية مقابل هدفين، سجل رباعية الأهلي كلا من محمود كهربا وحسين الشحات في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد عمر السعيد بهدف فيوتشر ليرتفع معنويات فريقه بالتعادل، والذي سجله محمد محمود.

أنتوني موديست هل يبني جسور الثقة مع جماهير الأحمر؟

الشوط الإضافي كان شاهدا على أغلى الأهداف والذي احرزه الفرنسي انتوني موديست، بالهدف الثالث قبل أن يضاعف كريم فؤاد النتيجة برباعية.

الفرنسي بات في مرمى نيران جماهير الأحمر، وتحديدا بعد طرده عقب 3 دقائق من المشاركة في المونديال، والتي سببت حالة من الجدل والسخرية اتجاه اللاعب.

الحالة استمرت حتى الوقت الإضافي من المباراة، حتى رأسية أعادت الأهلي للمباراة من جديد وأبعدته عن عقدة ركلات الترجيح والذي يخسر فيها في النهاية.

وبهذا الهدف يكون الفرنسي قد سجل 3 أهداف مع الأهلي، بواقع هدف في كل بطولة، ففي الدوري المصري سجل أمام الجونة، وفي كأس مصر سجل أمام إنبي، وأخيرا هدف غالي يساوي بطولة أمام مودرن فيوتشر.