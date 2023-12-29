نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مرحلة مليئة التحديات" محمد مجدي أفشة يعبر عن سعادته بالسوبر المصري في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - عبر محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالحصول على بطولة كأس السوبر المصري، التي حققها الأهلي على حساب مودرن فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين.
وأوضح أن الفريق تخطى مرحلة صعبة للغاية كان بها العديد من التحديات، وحصد خلالها الميدالية البرونزية في كأس العالم للأندية، ثم لقب السوبر الذي كان يمثل أهمية كبيرة للجهاز الفني واللاعبين.
وأضاف: الحمد لله أننا أنهينا العام بشكل مرضٍ للجماهير، وأعتقد أن الفوز بكأس السوبر يعتبر أفضل بداية للعام الجديد.
وشدد أفشة على أن الأهلي لديه العديد من التحديات والبطولات خلال الموسم الجاري، متمنيًا أن يكون التوفيق حليفًا للفريق وينهي الموسم بالفوز بكل الألقاب.
وتنقل مباريات كأس السوبر المصري هذا الموسم عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت بجانب قنوات أبو ظبي الرياضيه الإماراتية.