برايتون يدك شباك توتنهام هوتسبير برباعية في الدوري الإنجليزي الممتاز

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أحمد جودة - القاهرة - تلقى الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام هوتسبير، هزيمة قاسية على يد نظيره فريق برايتون، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

أحداث المباراة

وبدأت الدقائق الأولى من عمر الشوط الأول بين توتنهام هوتسبير وبرايتون، بضغط كبير وسيطرة من جانب لاعبي برايتون، على عكس المتوقع.

ونجح اللاعب هينشلود نجم فريق برايتون، في تسجيل الهدف الأول لفريقه في الدقيقة 11 من عمر الشوط الأول من المباراة.

ثم أضاف بيدرو، نجم فريق برايتون الهدف الثاني لصالح فريقه، في الدقيقة 23 من عمر الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء نفذها ببراعة.

لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة توتنهام هوتسبير ضد إيفرتون، بتفوق الاخير بهدفين دون رد.

ومع أحداث الشوط الثاني، أضاف اللاعب إيستوبينان نجم فريق برايتون الهدف الثالث في الدقيقة 63، بعد تسديدة رائعة.

وزاد النجم الدولي بيدرو، من نتيجة المباراة لصالح فريق برايتون، حيث سجل الهدف الرابع في الدقيقة 75 من عمر الشوط الثاني عن طريق ركلة جزاء.

وتمكن فاليز، من تسجيل الهدف الأول لصالح فريق توتنهام هوتسبير، في الدقيقة 81 من عمر الشوط الثاني.



وسجل اللاعب ديفيز الهدف الثاني لفريق توتنهام هوتسبير، في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني.

وبهذه النتيجة؛ ارتفع رصيد فريق برايتون إلى المركز الثامن بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 30 نقطة، بينما توقف رصيد فريق توتنهام هوتسبير عند المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 36 نقطة.

