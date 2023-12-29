نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد بيبو: الأهلي يستحق الفوز بالسوبر.. ونشكر الجماهير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب خالد بيبو مدير الكرة للفريق الأول بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب السوبر المصري بعد فوزه على مودرن فيوتشر في نهائي البطولة بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدفين، مؤكدًا أن الأهلي استحق الفوز باللقب عن جدارة.

تصريحات خالد بيبو

وقال خالد بيبو: شيء رائع أن ندخل فترة التوقف ونحن متوجون ببطولة، اجتهدنا كثيرًا خلال الفترة الماضية، ونستحق التتويج بالبطولة بعد مرحلة طويلة من الإرهاق.

ووجه خالد بيبو الشكر إلى الجماهير التي دعمت الفريق من خلال ‏حضورهم في مدرجات استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، مؤكدًا أن دعمهم ساهم كثيرًا في التتويج بالبطولة.

كم مرة توج الأهلي بلقب السوبر المصري؟

القلعة الحمراء صاحبة الرقم القياسي، فهم الأكثر تتويجا بالبطولة برصيد 14 مرة، أي ضعف عدد الاندية التي توجت باللقب.

التتويج الأول للمارد الأحمر كان بداية من النسخة الثالثة للبطولة عام 2003 على حساب الزمالك بركلات الترجيح

وتوج الأهلي على حساب أندية المربع الذهبي والذي يأتي في مقدمتها الزمالك، المصري البورسعيدي، بيراميدز.

كما واصل الأهلي السيطرة أمام الأندية المشاركة في البطولة لأول مرة بعد الانتصار على حساب فيوتشر.

وأخيرًا استطاع الأهلي تحقيق البطولة الخامسة على الملاعب الاماراتية بعد أربعة تتويجات سابقة.