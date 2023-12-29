نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر ثالث مدرب في تاريخ الأهلي يحصل على 3 سوبر بعد جوزيه والبدري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري، وذلك بعد الفوز على مودرن فيوتشر في مباراة مثيرة امتدت حتى الأشواط الاضافية من أجل تحديد صاحب اللقب.

وحقق المارد الأحمر الانتصار برباعية مقابل هدفين، سجل رباعية الأهلي كلا من محمود كهربا وحسين الشحات في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد عمر السعيد بهدف فيوتشر ليرتفع معنويات فريقه بالتعادل، والذي سجله محمد محمود.

الشوط الإضافي كان شاهدا على أغلى الأهداف والذي احرزه الفرنسي انتوني موديست، بالهدف الثالث قبل أن يضاعف كريم فؤاد النتيجة برباعية.

السويسري يواصل كتابة التاريخ مع الأهلي

وواصل مارسيل كولر كتابة التاريخ مع النادي الاهلي، بعد الفوز بسادس ألقابه في قيادته للفريق الأول.

إلا أن كولر عادل رقم البرتغالي مانويل جوزيه، وحسام البدري مدربي الأهلي السابقين والذين استطاعوا التتويج بثلاث ألقاب السوبر.

وكان كولر قد استطاع التتويج بلقبين سوبر قبل لقب اليوم الأول كان أمام الزمالك بهدفين نظيفين، بينما السوبر الثاني على حساب بيراميدز.

وبشكل عام توج كولر مع الاهلي بثلاثة ألقاب سوبر مصري، ولقب دوري ابطال افريقيا، ولقب الدوري المصري، ولقب كأس مصر.