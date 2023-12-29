نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إمام عاشور يوجه الشكر لجماهير الأهلي لهذا السبب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب ‏السوبر المصري بعد فوزه على موردن فيوتشر في نهائي البطولة بأربعة أهداف مقابل هدفين، ‏مؤكدًا أن هذا اللقب له طابع خاص لا سيما أنه أول ألقابه مع الأهلي. ‏

إمام عاشور: أقدم الشكر للجماهير

وأكد عاشور أن الأهلي خاض مباراة قوية أمام مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري، ‏ونجح في التقدم بهدفين خلال الشوط الأول، ورغم تعادل فيوتشر في الشوط الثاني إلا أن الفريق ‏نجح في حسم الفوز المباراة خلال الشوطين الإضافيين.‏



ووجه عاشور الشكر لجماهير التي دعمت الفريق من خلال ‏حضورهم في مدرجات استاد محمد بن زايد بمدينة أبو ظبي بالإمارات، وكافة الجماهير التي تدعم ‏الأهلي وتسانده أينما تواجد وفي جميع البطولات التي يشارك بها.‏



واختتم إمام عاشور تصريحاته بالتأكيد على أن بطولة السوبر المصري بداية بالنسبة إليه مع ‏الأهلي، وأن الفريق هدفه إسعاد الجماهير من خلال التتويج بكل الألقاب. ‏



وتنقل مباريات كأس السوبر المصري للأبطال عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت بجانب قنوات أبو ظبي الرياضيه الإماراتية.