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أحمد جودة - القاهرة -



سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال أمام نظيره فريق وست هام يونايتد بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الخميس الموافق الثامن والعشرين من شهر ديسمبر الجاري ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الجديد.

أرسنال يسقط في عقر داره أمام وست هام يونايتد بالدوري الإنجليزي

وكانت أحداث المباراة عند تمام الساعة العاشرة والربع بتوقيت القاهرة الساعة الحادية عشر والربع بتوقيت المملكة العربية السعودية الساعة الثانية عشر والربع بتوقيت أبو ظبي والإمارات، الساعة التاسعة الربع بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

أحداث مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

بدأ رتم المباراة هاديء بعض الشيء وتبادل لاعبو أرسنال ضد وست هام يونايتد العديد من التسديدات.

وتمكن توماس سوسيك من تسجيل هدف وست هام يونايتد الأول في شباك أرسنال وذلك في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة، جارود بوين.



وسدد بوكايو ساكا كرة قوية في الدقيقة الثانية والأربعين من عمر الشوط الأول من المباراة لكنها ارتطمت بالعارضة.

وفي الدقيقة الخامسة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة سجل مافروبانوس هدف وست هام الثاني في شباك أرسنال.

ومن جهته فقد أهدر لاعبو أرسنال جميع الفرص التي أتيحت لهم خلال شوطي المباراة لتنتهي بذلك أحداث اللقاء.