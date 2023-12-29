نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد اليوم الخميس 28/12/2023 في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نستعرض لكم عبر موقعنا "دوت الخليج الرياضي"، في بعض السطور التالية نتيجة وملخص أهداف مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد اليوم الخميس 28/12/2023 في الدوري الإنجليزي.

نتيجة مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي وست هام يونايتد أمام نظيره فريق أرسنال بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي.

أهداف مباراة أرسنال ضد وست هام يونايتد

سجل توماس سوسيك هدف وست هام يونايتد الأول في شباك أرسنال وذلك في الدقيقة الثالثة عشر من عمر الشوط الأول من المباراة، جارود بوين.

ونجح مافروبانوس في مضاعفة النتيجة لصالح وست هام يونايتد بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة والخمسين من عمر الشوط الثاني من المباراة.