أرسنال يسقط أمام وست هام بثنائية
سقط آرسنال في ملعبه ووسط جماهيره أمام وست هام يونايتد بثنائية نظيفة، يوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".
وأحرز التشيكي توماس سوسيك والمدافع اليوناني قونسطانطينوس مافروبانوس هدفي وست هام في الدقيقتين 13 و55.
وسنحت فرصة ذهبية لنادي وست هام للخروج فائزا من المباراة بنتيجة ثقيلة عندما تحصل على ركلة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، لكن الجناح الجزائري سعيد بن رحمة لم ينجح في ترجمتها إلى هدف.
وبهذه الخسارة، تجمد رصيد أرسنال عند 40 نقطة وتراجع للمركز الثاني بفارق نقطتين عن ليفربول الذي اعتلى الصدارة بفوزه على بيرنلي بهدفين دون رد.
في المقابل رفع وست هام رصيده إلى 33 نقطة وقفز للمركز السادس.
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