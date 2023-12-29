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أحمد جودة - القاهرة -

توج النادي الأهلي بلقب السوبر المصري، وذلك بعد الفوز على مودرن فيوتشر في مباراة مثيرة امتدت حتى الأشواط الاضافية من أجل تحديد صاحب اللقب.

3 أسباب وراء سحق الأهلي لمودرن فيوتشر في كأس السوبر المصري

وحقق المارد الأحمر الانتصار برباعية مقابل هدفين، سجل رباعية الأهلي كلا من محمود كهربا وحسين الشحات في الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عاد عمر السعيد بهدف فيوتشر ليرتفع معنويات فريقه بالتعادل، والذي سجله محمد محمود.

الشوط الإضافي كان شاهدا على أغلى الأهداف والذي احرزه الفرنسي انتوني موديست، بالهدف الثالث قبل أن يضاعف كريم فؤاد النتيجة برباعية.

أسباب فوز الاهلي على حساب مودرن فيوتشر

وشهدت المباراة إثارة كبيرة امتدت حتى الرمق الأخير من الشوط الإضافي الثاني من أجل تحديد وجهة اللقب.



ونستعرض في السطور القادمة أبرز الأسباب التي أدت لفوز الاهلي على حساب فيوتشر

1-خبرة المارد الأحمر

اللعب أمام الأكثر تتويجا باللقب ليس سهلا، فتحقيق الأرقام القياسية يأتي معه العديد من الخبرات والتي مكنت الأهلي من استعادة زمام المباراة من جديد والفوز باللقب.



2-دوافع الفوز بلقب جديد

الأهلي نادي البطولات، وما بين اتهامات للاعبين الاهلي في الفترة السابقة، والتي جاءت أبرزها بالتشبع بالبطولات كانت لاعبين الاهلي في طريق اخر يمتلئ بالدوافع من أجل حصد لقب جديد في تاريخهم.

3-مساندة الجماهير

جماهير الاهلي كانت دائما داعمة ومساندة لفريقها، فبعد ملحمة جماهيرية في السعودية كان الدور على جماهير الامارات من أجل تقديم أفضل أداء وحصد اللقب.