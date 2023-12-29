نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الجمعة 29-12-2023 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يترقب محبو وعشاق كرة القدم مباريات الدوريات العالمية تحديدا الأوروبية أبرزها كأس السوبر التركي والدوري الإيطالي كما يتابع الكثيرون مباريات الدوري السعودي تحديدًا بعد انضمام عدد كبير من نجوم الكرة العالمية لأندية دوري السعودي.

وستقوم قنوات بي الكأس القطرية وSSC السعودية بنقل أحداث مباراة كأس السوبر التركي وسيقوم كلا من فارس عوض ورؤوف خليف وخالد الحدي بالتعليق على أحداث المباراة.

كما ستقوم قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية بنقل مباريات الدوري الإيطالي في حين ستقوم قنوات SSC السعودية بنقل مباريات الدوري السعودي.

* كأس السوبر التركي:

- جالاطا سراي وفناربخشه الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* الدوري الإيطالي:

- فيورنتينا وتورينو الساعة ٧ ونصف مساء بتوقيت مصر

- نابولي ومونزا الساعة ٧ ونصف مساء بتوقيت مصر

- لاتسيو وفروسينوني الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر

- جنوه وإنتر ميلان الساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر

* الدوري السعودي:

- الرائد وأبها الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر

- الفيحاء والهلال الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر

- الأهلي والخليج الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر