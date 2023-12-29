نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعليق غريب من رضا عبد العال بعد فوز الأهلي بالسوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن الهدف الذي سجله الفرنسي أنتوني موديست مهاجم فريق الأهلي في مرمى فريق مودرن فيوتشر في نهائي كأس السوبر المصري لا يعني استمراره مع القلعة الحمراء.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق:" من وجهة نظري أن موديست مهاجم فريق الأهلي ليس على مستوى القلعة الحمراء ولولا تأجيل مباريات الدوري الممتاز كان سيرحل موديست في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير".

وتابع: عبدالعال: أتعجب من عدم منح الفرصة لصلاح محسن مثل موديست من جانب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر.

الأهلي بطل السوبر

نجح فريق الأهلي في التتويج بلقب كأس السوبر بعد فوزه على حساب الأهلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في أبوظبي خلال البطولة التي أقيمت في دولة الإمارات العربية.

وتوج الفريق الأحمر في الفوز باللقب الخامس خلال عام 2023، حيث توج الأهلي بلقب الدوري الممتاز في الموسم الماضي، وأيضًا فاز بلقب كأس السوبر بشهر مايو الماضي على حساب فريق بيراميدز في المباراة النهائية بهدف دون رد.

