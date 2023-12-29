نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواجه فريق مانشستر يونايتد نظيره وتينجهام،يوم السبت المقبل الموافق 30 ديسمبر الجاري، في تمام الساعة السابعة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة وذلك ضمن منافسات الدوري الانجليزي.

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد نوتينجهام

وتنطلق صافرة المباراة بين الفريقين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءًا بتوقيت السعودية والكويت وقطر والأردن وفلسطين والبحرين واليمن ولبنان والعراق وسوريا والصومال.

وبتوقيت الإمارات-أبوظبي في تمام الساعة التاسعة ونصف مساءً، كما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساءًا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد ونوتينجهام

وتبث المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الحاصلة على الحقوق الحصرية لنقل مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يتواجد نادي مانشستر يونايتد في المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 28 نقطة من 19 مباراة، بينما يحتل فريق نوتينجهام المركز السادس عشر برصيد 17 نقطة من 19 مباراة.