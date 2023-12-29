نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وساسولو في الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي إيه سي ميلان لمواجهة نظيره فريق ساساولو مساء غدا السبت في إطار مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

موعد مباراة ميلان وساسولو

ومن المقرر أن تُقام المباراة على ملعب ميلان مساء غدا السبت في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 33 نقطة، بينما يحتل فريق ساساولو المركز الخامس عشر برصيد 16 نقطة.

ويسعى فريق ميلان لتحقيق الفوز أمام نظيره فريق ساساولو بعد التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين أمام نظيره فريق ساليرنيتانا في الجولة الماضية.

وسوف يتم نقل مباراة ميلان أمام نظيره فريق ساسولو مساء غدا السبت في بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.