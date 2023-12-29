نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رضا عبدالعال يهاجم التحكيم بسبب عدم طرد لاعب الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن مروان عطية لاعب فريق الأهلي يستحق الطرد في مباراة مودرن فيوتشر في مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه.

تصريحات رضا عبد العال

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "من وجهة نظري أن محمد عادل حكم المباراة أخطأ بعدم طرد مروان عطية أمام مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري ".

وتابع:" كلنا شاهدنا المباراة وتدخلات مروان عطية العنيفة طوال اللقاء وكان يستحق الطرد أمام مودرن فيوتشر ".

الأهلي يكتب التاريخ في السوبر

وتعد ألقاب الأهلي في بطولة السوبر ضعف كل أندية مصر، حيث حصل على 14 لقب، وهو ما حصل نصف هذا الرقم كل أندية مصر، حيث فاز الزمالك بأربعة ألقاب، ولقب لكل من أندية طلائع الجيش وحرس الحدود والمقاولون العرب.

ودخل السويسري مارسيل كولر تاريخ الأهلي بتحقيقه رقما قياسيا مع الفريق في السوبر المصري، حيث عادل رقم حسام البدري كثاني أكثر مدرب فاز بلقب السوبر مع القلعة الحمراء برصيد 3 ألقاب، خلف مانويل جوزيه الذي حقق 4 ألقاب كأس السوبر.