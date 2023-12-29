نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة جالاتا سراي وفنربخشه اليوم الجمعة 29-12-2023 في كاس السوبر التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة التركية لمتابعة مباراة جالاطا سراي وفناربخشه وذلك ضمن منافسات كأس السوبر التركي في الموسم الحالي.

موعد مباراة جالاتا سراي وفنربخشه في كأس السوبر التركي

من المقرر أن تقام مباراة جالاتا سراي وفناربخشة يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 على إستاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض وذلك ضمن منافسات كأس السوبر التركي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والتاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي الكأس القطرية وSSC السعودية بنقل أحداث المباراة.

تقرر إقامة مباراة كأس السوبر التركي 2024 بين جالطا سراي وفنربخشة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض وذلك بعد حصول السعودية على حقوق استضافة مباراة كأس السوبر التركي وبالتعاون مع هيئة السياحة وبرنامج روح السعودية.

وتستضيف الرياض مباراة جالطا سراي وفنربخشة في بطولة كأس السوبر التركي، حيث تأهل جالطا سراي للبطولة كونه بطلًا للدوري التركي.

وتعادل كلا من جالاطا سراي وفناربخشة سلبيا ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري التركي في الموسم الحالي، ليحتل فنربخشة صدارة جدول الدوري التركي برصيد 44 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه جالطة سراي حامل اللقب الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، حيث يبتعد الثنائي بفارق 14 نقطة أمام أقرب ملاحقيهما طرابزون سبور صاحب المركز الثالث.