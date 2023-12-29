نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملخص أخبار الرياضة اليوم.. الاهلي بطلًا للسوبر ورضا عبد العال يفتح النار على محمد عادل ومواجهة مرتقبة في نهائي السوبر التركي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "ملخص أخبار الرياضة اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية:

ملخص أخبار الرياضة اليوم

ولعل من أبرز ما جاء في ملخص أخبار الرياضة اليوم ما يلي:

السوبر يتزين بالأحمر.. الأهلي يحقق كأس السوبر المصري على حساب فيوتشر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، فوزا صعبا على نظيره فيوتشر بأربعة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين في نهائي كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وجاء هدف المباراة الأول من خلال محمود كهربا بعد أن افتتح النتيجة للأهلي في الدقيقة 14 من زمن الشوط الأول برأسية من ركنية نفذها التونسي علي معلول.

وفي الدقيقة 34 عزز حسين الشحات النتيجة بهدف ثان بعد أن تلقى تمريرة من كهربا ليضعها على يمين الحارس محمود جنش لينتهي الشوط الأول بهدفين نظيفين للقلعة الحمراء.

وفي الشوط الثاني تمكن عمر السعيد بعد نزوله بدقائق من تقليص النتيجة بهدفين مقابل هدف لفيوتشر بعد أن استغل خطأ مصطفى شوبير في الدقيقة 75.

وفي الدقيقة 77 نجح محمد محمود في تعديل النتيجة بهدفين لكل فريق بعد أن سدد كرة من خارج منطقة الجزاء لتصدم بأحمد نبيل كوكا وتسكن الشباك على يسار مصطفى شوبير.

وقبل نهاية الشوط الإضافي الثاني تمكن الفرنسي أنتوني موديست من تسجيل الهدف الثالث للأهلي، قبل أن يختتم البديل كريم فؤاد الرباعية لتنتهي المباراة بأربعة أهداف مقابل هدفين ويتوج المارد الأحمر بطلا لكأس السوبر المصري.

وبهذا الفوز يتوج الأهلي بطلا لكأس السوبر المصري للمرة ال14 في تاريخه ليعزز مكانته كأكثر الفرق فوزا باللقب.

رضا عبدالعال يهاجم التحكيم بسبب عدم طرد لاعب الأهلي

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أن مروان عطية لاعب فريق الأهلي يستحق الطرد في مباراة مودرن فيوتشر في مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي حسمها الفريق الأحمر لصالحه.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق: "من وجهة نظري أن محمد عادل حكم المباراة أخطأ بعدم طرد مروان عطية أمام مودرن فيوتشر في نهائي السوبر المصري ".

وتابع:" كلنا شاهدنا المباراة وتدخلات مروان عطية العنيفة طوال اللقاء وكان يستحق الطرد أمام مودرن فيوتشر ".

وتعد ألقاب الأهلي في بطولة السوبر ضعف كل أندية مصر، حيث حصل على 14 لقب، وهو ما حصل نصف هذا الرقم كل أندية مصر، حيث فاز الزمالك بأربعة ألقاب، ولقب لكل من أندية طلائع الجيش وحرس الحدود والمقاولون العرب.

ودخل السويسري مارسيل كولر تاريخ الأهلي بتحقيقه رقما قياسيا مع الفريق في السوبر المصري، حيث عادل رقم حسام البدري كثاني أكثر مدرب فاز بلقب السوبر مع القلعة الحمراء برصيد 3 ألقاب، خلف مانويل جوزيه الذي حقق 4 ألقاب كأس السوبر.

موعد مباراة جالاتا سراي وفنربخشه اليوم الجمعة 29-12-2023 في كاس السوبر التركي

تتجه أنظار عشاق ومحبي الكرة التركية لمتابعة مباراة جالاطا سراي وفناربخشه وذلك ضمن منافسات كأس السوبر التركي في الموسم الحالي.

موعد مباراة جالاتا سراي وفنربخشه في كأس السوبر التركي

من المقرر أن تقام مباراة جالاتا سراي وفناربخشة يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 على إستاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض وذلك ضمن منافسات كأس السوبر التركي في الموسم الحالي.

وستقام المباراة في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والتاسعة إلا ربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية والساعة العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة وستقوم قنوات بي الكأس القطرية وSSC السعودية بنقل أحداث المباراة.

تقرر إقامة مباراة كأس السوبر التركي 2024 بين جالطا سراي وفنربخشة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض وذلك بعد حصول السعودية على حقوق استضافة مباراة كأس السوبر التركي وبالتعاون مع هيئة السياحة وبرنامج روح السعودية.

وتستضيف الرياض مباراة جالطا سراي وفنربخشة في بطولة كأس السوبر التركي، حيث تأهل جالطا سراي للبطولة كونه بطلًا للدوري التركي.

وتعادل كلا من جالاطا سراي وفناربخشة سلبيا ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري التركي في الموسم الحالي، ليحتل فنربخشة صدارة جدول الدوري التركي برصيد 44 نقطة متفوقا بفارق الأهداف على أقرب ملاحقيه جالطة سراي حامل اللقب الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط، حيث يبتعد الثنائي بفارق 14 نقطة أمام أقرب ملاحقيهما طرابزون سبور صاحب المركز الثالث.