نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فيورنتينا وتورينو في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيورنتينا نظيره تورينو مساء اليوم الجمعة 29 ديسمبر 2023 على ملعب "أرتيميو فرانكي"، وذلك في إطار الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل فيورنتينا المركز الخامس في جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 30 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة خمس مباريات، فيما يحتل فريق تورينو المركز العاشر برصيد 24 نقطة، بعد الفوز في ست مباريات والتعادل في مثلهم وخسارة خمسة لقاءات.

موعد مباراة فيورنتينا ضد تورينو في الدوري الإيطالي

تبدأ أحداث مباراة فيورنتينا ضد تورينو اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة فيورنتينا ضد تورينو في الدوري الإيطالي

تمتلك إدارة شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة فيورنتينا ضد تورينو مساء اليوم الجمعة، عبر قنواتها.