نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة نابولي ومونزا في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي نابولي نظيره مونزا مساء اليوم الجمعة 29-12-2023 على ملعب "دييجو أرماندو ماردونا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل نابولي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 27 نقطة، بعد الفوز في ثماني مباريات والتعادل في ثلاثة لقاءات وخسارة ست مباريات، فيما يحتل فريق مونزا المركز الحادي عشر برصيد 21 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في ستة لقاءات وخسارة مثلهم.

موعد مباراة نابولي ضد مونزا في الدوري الإيطالي

تنطلق صافرة البداية لمباراة نابولي ومونزا اليوم الجمعة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي ضد مونزا في الدوري الإيطالي

يمكنكم مشاهدة مباراة نابولي ضد مونزا مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM1HD ، بتعليق المعلق خالد الغول.