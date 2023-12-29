نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة لاتسيو وفروزينوني في الدوري الايطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي فريق لاتسيو مع نظيره فروزينوني مساء اليوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الجاري على ملعب "الأوليمبيكو"، وذلك في إطار الجولة الـ18 من بطولة الدوري الإيطالي.

ويحتل لاتسيو المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات وخسارة مثلهم والتعادل في ثلاثة لقاءات، فيما يحتل فريق فروزينوني المركز الرابع عشر برصيد 19 نقطة، بعد الفوز في خمس مباريات والتعادل في أربعة لقاءات وخسارة ثماني مباريات.

موعد مباراة لاتسيو وفروزينوني في الدوري الإيطالي

بطولة حكم اللقاء صافرة انطلاق مباراة لاتسيو وفروزينوني اليوم الجمعة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر إلا ربع صباحًا بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة لاتسيو وفروزينوني في الدوري الإيطالي

تذاع مباراة لاتسيو ضد فروزينوني مساء اليوم الجمعة، عبر شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، الناقل الحصري والوحيد لمباريات بطولة الدوري الإيطالي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا AD SPORTS PREMIUM 2HD، بتعليق المعلق محمد أبو كبدة.