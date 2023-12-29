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أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس لمواجهة نظيره فريق روما مساء غدا السبت في قمة مباريات الجولة الثامنة عشر من عمر بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم.

موعد مباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي

ومن المقرر أن تُقام مباراة يوفنتوس ضد نظيره فريق روما مساء غدا السبت في بطولة الدوري الإيطالي هذا الموسم على ستاد يوفنتوس.

وتنطلق صافرة بداية المباراة مساء غدا السبت في تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وعند تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق روما المركز السادس برصيد 28 نقطة.

وتنقل أحداث مباراة يوفنتوس ضد نظيره فريق روما مساء غدا السبت في بطولة الدوري الإيطالي عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية.