نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما في الدوري الايطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن القنوات الناقلة لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس ضد نظيره فريق روما في بطولة الدوري الإيطالي.

القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وروما

ويلتقي فريق يوفنتوس مع نظيره فريق روما مساء غدا السبت في الجولة 18 من عمر الدوري الإيطالي عند تمام الساعة العاشرة إلا ربع بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة الحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

ويتواجد فريق يوفنتوس في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي هذا الموسم برصيد 40 نقطة، فيما يتواجد فريق روما في المركز السادس برصيد 28 نقطة.

ويستعرض لكم دوت الخليج الرياضي القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس ضد نظيره فريق روما حيث سوف يتم نقلها عبر شبكة قنوات أبو ظبي الرياضية وترددها:-

تردد قناة Abu Dhabi Sports HD

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2 SD على النايل سات

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12226.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: SD.

تردد قنوات أبو ظبي الرياضية 3 و4 على نايل سات

القمر الصناعي: NileSat.

التردد: 12467.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: HD.