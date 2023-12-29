الرياضة

موعد مباراة الاهلي والخليج في دوري روشن السعودي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الاهلي والخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي مع نظيره فريق الخليج اليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر الحالي بستاد الأمير عبد الله الفيصل في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

موعد والخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والخليج مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق سعد يحيى وعبد العزيز الزيد وعيسى الحريين.

ترتيب الأهلي والخليج

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 22 نقطة بعد تحقيق 6 فوز و4 تعادلات وخسر 8 بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة حيث فاز خلال 11 مباراة وتعادل بأربعة وهزم بثلاثة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج

تردد قناة ssc sports extra 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل الأهلي أمام الخليج

حراسة المرمى: ميندي

خط الدفاع: علي، ريان، روجير، سعد.

خط الوسط: المجحد، فرانك كيسي، رياض محرز.

خط الهجوم: فيجا، ماكسيمين، فراس.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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