نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة الخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الخليج اليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر الحالي بستاد الأمير عبد الله الفيصل في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الأهلي والخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والخليج مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق سعد يحيى وعبد العزيز الزيد وعيسى الحريين.

ترتيب الأهلي والخليج

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 22 نقطة بعد تحقيق 6 فوز و4 تعادلات وخسر 8 بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة حيث فاز خلال 11 مباراة وتعادل بأربعة وهزم بثلاثة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج

تردد قناة ssc sports extra 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل الأهلي أمام الخليج