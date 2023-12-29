الرياضة

تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة الخليج في دوري روشن السعودي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاهلي المتوقع لمباراة الخليج في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

استقر يايسله مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي على تشكيل فريقه لمواجهة نظيره فريق الخليج اليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر الحالي بستاد الأمير عبد الله الفيصل في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

موعد والخليج

وتنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي والخليج مساء اليوم في تمام الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة والساعة 9:00 بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق سعد يحيى وعبد العزيز الزيد وعيسى الحريين.

ترتيب الأهلي والخليج

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 22 نقطة بعد تحقيق 6 فوز و4 تعادلات وخسر 8 بينما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 37 نقطة حيث فاز خلال 11 مباراة وتعادل بأربعة وهزم بثلاثة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والخليج

تردد قناة ssc sports extra 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل الأهلي أمام الخليج

  • حراسة المرمى: ميندي
  • خط الدفاع: علي، ريان، روجير، سعد.
  • خط الوسط: المجحد، فرانك كيسي، رياض محرز.
  • خط الهجوم: فيجا، ماكسيمين، فراس.
الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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