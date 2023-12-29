نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع لمباراة الفيحاء في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر خورخي جيسوس مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال على تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة نظيره فريق الفيحاء اليوم الجمعة الموافق 29 ديسمبر الحالي بستاد مدينة المجمعة الرياضية في لقاء منتظر بينهم ضمن منافسات الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

وتنطلق صافرة بداية مباراة الهلال ونظيره الفيحاء مساء اليوم في تمام الساعة 5:00 بتوقيت القاهرة والساعة 6:00 بتوقيت السعودية والدوحة بتعليق عبد الله الغامدي والمحيسن وأحمد النفيسة.

ترتيب الهلال والفيحاء

ويحتل الخليج المركز العاشر برصيد 19 نقطة بعد تحقيق 5 فوز و4 تعادلات وخسر 8 بينما يأتي الفيحاء في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطة حيث فاز خلال 4 مباريات وتعادل بسبعة وهزم بستة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

تردد قناة ssc sports extra 1

القمر: بدر

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

تشكيل الهلال أمام الفيحاء