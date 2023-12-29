نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل نادي الهلال ضيفا ثقيلا على حساب الفيحاء، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

ويدخل الهلال المباراة محتلا المركز الأول، برصيد 50 نقطة من أصل 18 مباراة، استطاع التفوق في 16 عشر لقاء والتعادل في لقائين ولم يتلقى أي هزيمة.

بينما يحتل الفيحاء المركز الحادي عشر، برصيد 19 نقطة، من أصل 18 مباراة، استطاع التفوق في 4 مباريات والتعادل في 7 مباريات وتلقى الهزيمة في سبع مباريات.

ويسعى الزعيم من أحل مواصلة المشوار الإيجابي وحصد اللقب في النهاية.

موعد مباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن

وتقام المباراة في تمام الخامسة مساء بتوقيت مصر، والسادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ملعب الأمير فيصل بن فهد في الدمام المباراة المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة الفيحاء والهلال في دوري روشن

وتنقل مباراة الفريقين عبر مجموعة قنوات SSC السعودية الناقل الحصري والوحيد لمسابقة دوري روشن.