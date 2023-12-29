نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة استون فيلا وبيرنلي في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا استعداداته، لخوض مواجهة قوية أمام نظيره فريق بيرنلي، وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة أستون فيلا ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة أستون فيلا وبيرنلي في الدوري الإنجليزي مساء غدا السبت، 30 ديسمبر 2023، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة؛ على ملعب فيلا بارك معقل أستون فيلا.

حيث يقع فريق أستون فيلا في المركز الثالث بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة، بينما يحتل فريق بيرنلي المركز التاسع عشر برصيد 11 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ضد بيرنلي في الدوري الإنجليزي

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وسيتم بث مباراة أستون فيلا ضد بيرنلي عبر قناة beIN Sports 2.