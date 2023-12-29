نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ولوتون تاون في الدوري الانجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي، في مواجهة قوية أمام نظيره فريق لوتون تاون، وذلك في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

موعد مباراة تشيلسي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز

ومن المنتظر أن يتم انطلاق مباراة تشيلسي مع نظيره لوتون تاون، غدا السبت الموافق 30 من شهر ديسمبر الجاري 2023،،وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة، الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، الرابعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد لوتون تاون

والجدير بالذكر أن شبكة قنوات bein sports الرياضية، هي الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم داخل الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما سيتم بث مباراة تشيلسي ضد لوتون تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز على الهواء مباشرة عبر قناة bein sports premium 1.